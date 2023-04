Cinéma. Super Mario Bros le film, un plaisir de vacances

Super Mario Bros le film est une nouvelle adaptation au cinéma du plus célèbre jeu vidéo Nintendo. Les frères Mario et Luigi apparaissent cette fois en long-métrage animé, proche des graphismes qu'on retrouve actuellement sur les jeux Nintendo Switch.

Dans ce film, l'humour et l'action se côtoient dans les différents univers du royaume Champignon, du pays de Bowser ou celui des Kong. Les graphismes sont très colorés et mignons et participent activement à l'immersion dans l'univers du film, qui commence d'ailleurs dans le quartier de Brooklyn à New York et non pas dans un lieu imaginaire.

Le film réunit tous les ingrédients pour plaire à toute la famille. Le rythme soutenu, les couleurs chatoyantes et l'histoire des gentils contre les méchants plaira à tous les enfants. Pour les adeptes de la franchise qui existe depuis une quarantaine d'années, le film est bourré de références. En plus des lieux et des personnages développés dans les jeux vidéo Mario au fil des années, les musiques et les clins d'œil sont nombreux et ne pourront que ravir les fans. C'est un vrai plaisir de redécouvrir Mario Kart de ce point de vue.

La malédiction des adaptations de jeux vidéo au cinéma semble être levée avec ce film, car Super Mario Bros le film devient le film le plus rentable sur ce créneau et approche des 3,5 millions d'entrées en France.

Une autre anecdote intéressante au sujet de Super Mario Bros le film concerne le doublage. La France a réussi à imposer des doubleurs professionnels plutôt que des stars connues du grand public mais ne pratiquant pas le doublage à temps plein. Une initiative saluée dans le monde entier à l'occasion des sorties des bandes-annonces à travers le monde, où le public a tout de suite accroché à notre version plutôt que celle américaine avec Chris Pratt en charge de la voix de Mario.

Super Mario Bros le film, c'est à voir en ce moment au cinéma, en famille ou entre amis. Restez bien jusqu'à la fin du génériques pour voir deux scènes supplémentaires.