Manche. Il gère le camping 5 étoiles du Cormoran : Frédéric Blet, l'humilité face à la mer

Bienvenue à Ravenoville-Plage. "Elle est là. La mer. On l'entend, on la ressent, déclare Frédéric Blet, tout sourire. Impossible de s'en passer." Il gère le camping du Cormoran avec son épouse depuis 2014. "Mélanie m'a conduit ici, dit-il. Nous nous étions connus au lycée puis perdus de vue, avant de nous retrouver en 2009 elle et moi. Elle travaillait au Cormoran. Le camping avait été créé par ses grands-parents. Un jour, elle m'emmène à Saint-Germain-de-Varreville, on longe tout ce mur de dunes et tout à coup, j'aperçois la mer. C'est le déclic pour moi. Ça devient mon coin de paradis."

La mer et Le Cormoran,

une histoire de famille

Le grand-père de Mélanie avait installé un premier camping ici dès 1972, explique Frédéric Blet : "Jean Hérout était agriculteur et pêcheur. Il a fait des emplacements sur ses champs face à la mer. Il n'y avait pas grand chose, un bloc sanitaire, un accueil et des balançoires. Une autre époque. Il partait tous les jours pêcher à bord de son doris et quand il revenait avec trop de poissons, il les offrait de bon cœur aux campeurs."

Pour Frédéric aussi, la mer est une histoire de famille. Natif de Saint-Lô, sa connexion au littoral se fait dès l'enfance à Grandcamp-Maisy. "J'y retrouvais mes copains, j'y ai appris à nager et à naviguer. Nous partions aux îles Saint-Marcouf ou à la pointe du Hoc." Devenu étudiant, la vie l'emmène à Saint-Malo et à Bordeaux : "D'autres mers, d'autres loisirs et activités. J'ai aimé découvrir l'ambiance du Sud-Ouest et le surf." La vie professionnelle ramène Frédéric en Normandie après ses études de commerce.

Jamais sans la mer

"Pour Mélanie ou pour moi, c'est compliqué de nous éloigner de la mer, explique Frédéric Blet. Dès le réveil, elle nous donne le ton de la journée. La mer est un bienfait pour nous, comme pour les clients de notre camping. Elle apaise les gens. Ici, ils s'étonnent de voir des veaux-marins ou des marsouins. Ils ont le sourire et réapprennent à dire bonjour parce qu'ils sont détendus."

Le littoral manchois attire les visiteurs et leur procure ainsi ses bienfaits. "La mer régit tout finalement, remarque le gérant du camping. Si un jour elle se montrait plus menaçante, elle pourrait anéantir 52 années de travail ici, au camping du Cormoran." Pour lui, il est important de prendre conscience que vivre dans le Cotentin est une chance. "Il faut faire rayonner notre territoire car nous avons besoin de nouveaux habitants. Soyons de bons ambassadeurs et continuons à prendre soin de notre environnement", conclut-il le sourire dans les yeux.