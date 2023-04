Caligny. Un four à peinture prend feu, cent cinquante salariés évacués

Plus de peur que de mal lors de l'incendie d'un four dans un atelier de peinture de l'équipementier automobile Faurecia (désormais Forvia) sur la zone Normand'inov, à Caligny, près de Flers. Il était environ 5 h 30 vendredi 21 avril, lorsque le sinistre s'est déclaré chez le plus gros employeur de l'Orne.

Cent cinquante salariés ont dû être évacués de l'usine pour ne pas inhaler de fumée. Vingt et un pompiers ont été déployés sur place. On ne déplore aucun blessé.