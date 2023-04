Insolite. "Très heureux d'avoir honoré ce lieu du patrimoine mondial" : il fait le tour du Mont Saint-Michel à la nage

Le pari était fou, et il est réussi. Stéphane Krause a réalisé le tour de Mont Saint-Michel à la nage, mercredi 19 avril au soir. Un exploit compliqué par les courants dans la baie, mais qui s'est bien déroulé. Le breton nageur de l'extrême a bouclé le tour en moins de 20 minutes. Cet exploit a été réalisé sous les caméras de l'équipe de télévision de Thalassa.

"Très très heureux d'avoir réalisé cette nage exceptionnelle et d'avoir honoré ce sublime lieu du patrimoine mondial! Cette nage fut technique et très tactique pour évoluer autour du Mont, pour déterminer avec précision la meilleure heure possible et trajectoire pour se frayer un chemin parmi les courants lors d'une grande marée !" A-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

La sécurité était assurée par les trois stations SNSM de la baie, aussi bien celle du nageur que des équipes de télévisions.