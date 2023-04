[En images] Caen. Occupé pendant plus d'un mois, un bâtiment de l'université retrouvé dégradé

Des dégâts qui représentent "au moins un million d'euros". C'est le premier constat dressé par Lamri Adoui, le président de l'université de Caen. Depuis le 6 mars, et ce jusqu'à leur évacuation ce lundi 17 avril, une vingtaine de personnes occupaient jour et nuit le bâtiment E du campus 1. En plus d'être occupé, le bâtiment a subi d'importantes dégradations.

Ce sont les policiers qui sont venus les déloger, le président de l'établissement justifiant cette intervention par "une agent de l'université molestée, une étudiante en droit blessée dans une bousculade (trois semaines d'arrêt), le saccage des faux plafonds anti-feu, une effraction dans un local amianté, des barrières et plots sciés, malgré la promesse faite le 8 mars de ne pas dégrader les bâtiments".

D'abord réunis pour contester la réforme des retraites, les occupants ont ensuite souhaité mettre en avant plusieurs causes, en témoignent les inscriptions présentes un peu partout sur les murs et mobiliers du bâtiment E.

Face aux dégâts causés dans ses locaux, l'université a pris la décision de déposer plusieurs plaintes contre X. La première pour occupation illégale du bâtiment E, une autre pour dégradations, et une troisième pour fracturation du poste de sécurité. Une quatrième plainte est en cours pour agression envers une employée de la sécurité.

Avec AFP