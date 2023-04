Caen. Occupé depuis plus d'un mois, un bâtiment de l'université a été évacué

Occupé depuis plus d'un mois, le bâtiment E du Campus 1 de l'université de Caen Normandie a été évacué ce lundi 17 avril "dans le calme et sans usage de la force", précise l'Université de Caen. Aucune interpellation n'a eu lieu.

Lettre ouverte des occupant-es et sympathisant-es de la CLAC ✊🏼 pic.twitter.com/al83TB1WyD — Fac en Lutte Caen (@FacEnLutte_Caen) April 15, 2023

Ce bâtiment, situé proche de la galerie vitrée, était bloqué et occupé jour et nuit depuis le 6 mars dernier par une vingtaine d'élèves et professeurs dont une dizaine de personnes extérieures à l'université. L'évacuation a été demandée par la direction de l'université en raison "d'incidents graves accumulés ces derniers jours".

Par ailleurs, l'université de Caen précise que le bâtiment E du campus 1 restera fermé jusqu'à la remise en état des locaux qui prendra plusieurs mois "au vu des dégradations considérables qui ont été commises".