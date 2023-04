Fécamp. Ils volent des PS5 au supermarché pour s'acheter de la drogue

Quatre hommes âgés de 27, 40, 41 et 47 ans ont été interpellés pour vol et recel de vol à Fécamp, mardi 11 avril.

Deux de ses hommes, les voleurs, ont déjà dérobé deux jours plus tôt deux consoles de jeux PS5 dans la réserve du Carrefour, qu'ils ont réussi à infiltrer par l'intérieur, indique une source policière. Deux jours plus tard, les mêmes suspects tentent exactement le même coup mais sont repérés par les images de vidéosurveillance.

Des vols pour s'acheter de la drogue

Interpellés, les suspects indiquent qu'ils ont revendu les consoles pour pouvoir acheter de la drogue. L'enquête permet d'identifier deux autres suspects qui sont interpellés pour recel de vol.

Parmi les quatre individus, l'homme de 41 ans a depuis été condamné en comparution immédiate à un an de prison, dont six mois ferme. Les hommes de 40 ans et de 47 ans seront jugés ultérieurement. Le dernier suspect de 27 ans n'est pas poursuivi.