Tendance Session. Hyphen Hyphen, Skip the use, Stéphane et Nuit Incolore… Découvrez les photos

Concerts. Le WIP de Colombelle accueillait vendredi 14 avril une nouvelle édition d'un Tendance Session avec Hyphen Hyphen, Skip the use, Stéphane et Nuit Incolore. Retour en photos.