[Vidéo] Tendance Session - Interview. Hyphen Hyphen, un troisième album entre espoir, rock et folie

En rentrant dans cette grande salle du WIP de Colombelles, un sentiment de déjà-vu leur est apparu. En effet, la Grande Nef du tiers-lieu calvadosien n'est pas inconnue pour ces trois artistes puisqu'il y a environ dix ans, Hyphen Hyphen est déjà venu jouer dans cette salle qui n'était qu'un lieu à l'abandon, très "underground", selon les mots d'Adam le guitariste.

Découvrez ci-dessous l'interview vidéo exclusive de Santa, Line et Adam d'Hyphen Hyphen qui, pour le plus grand plaisir des spectateurs, a littéralement envouté le public du WIP de Colombelles vendredi 14 avril, lors du Tendance Session, avec leurs titres Don't wait for me, Too Young ou encore leur tout nouveau single C'est la vie.

Découvrez l'interview exclusive d'Hyphen Hyphen au micro de Tendance Ouest :

Côté tournée, Hyphen Hyphen sera en concert au Mans le 3 mai et en Normandie le dimanche 30 juillet, au Festival Les Grandes Marées à Jullouville.

Hyphen Hyphen a mis le feu à la Grande Nef du WIP de Colombelles à l'occasion du Tendance Session by Tendance Ouest. - Thib's Prod