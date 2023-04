Rouen. Le lycée Flaubert fermé ce vendredi à cause de nouvelles menaces

Le lycée Gustave Flaubert de Rouen, fermé jeudi 13 avril matin par précaution après des menaces d'attentat publiées sur l'espace numérique de travail de l'établissement, a fait l'objet d'une nouvelle menace de même nature et sera fermé vendredi 14 avril toute la journée, a annoncé la préfecture de Seine-Maritime.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la préfecture avait prévenu qu'"un message de menaces de commission d'un attentat au lycée Gustave Flaubert de Rouen a été publié (...) sur un groupe privé de l'espace numérique de travail d'une classe de terminale". Ce portail internet, dédié aux lycéens, est également accessible aux parents et aux enseignants. Avisé par la direction du lycée et des parents d'élèves, le préfet avait ordonné la fermeture temporaire de l'établissement par mesure de précaution. Après une visite de sécurité effectuée par la police nationale et les démineurs de la sécurité civile et de la gendarmerie qui n'avaient détecté aucun danger, le lycée avait pu rouvrir jeudi après-midi à 14 heures.

Mais un nouveau message de menaces d'un attentat contre le lycée "a été publié ce jeudi en fin d'après-midi sur un groupe privé de l'espace" pro note. "Si aucune menace n'a à ce stade été confirmée, et dans le même objectif que la décision prise mercredi soir, il a été décidé en lien étroit entre le rectorat de Normandie et la direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Seine-Maritime de fermer le lycée demain (vendredi) toute la journée (...) par souci de précaution."

Des dépôts de plaintes sont en cours. Une nouvelle enquête est ouverte sous l'autorité du procureur de la République de Rouen qui l'a confiée à la direction territoriale de la police judiciaire, déjà saisie pour le premier message de menaces, souligne la préfecture.

(avec AFP)