Le début d’une nouvelle vie avec le micro-crédit

Il y avait bien dix ans que Solange Ngampoua, 43 ans, voulait ouvrir un magasin. “Je tressais déjà au Cameroun et je voulais en faire mon métier mais je n’osais pas me lancer.” L’ouverture de “Beauté d’ailleurs” à Canteleu est la réalisation d’un rêve. Un rêve devenu réalité grâce au micro-crédit.

Un prêt pour rebondir

Ils sont nombreux à vouloir, comme elle, s’installer à leur compte et créer leur entreprise. Une volonté parfois freinée par les refus de prêt des banques. D’où l’intérêt du micro-crédit. “ Pour en bénéficier, il faut avoir besoin de moins de 10 000 €,” explique Thierry Lurienne, directeur régional de l’ADIE Haute-Normandie, une association qui aide des personnes, comme Solange Ngampoua, à monter leur entreprise en accordant un micro-crédit. “Il ne faut pas forcément beaucoup d’argent pour débuter : la preuve en est qu’en France, une entreprise sur deux se crée avec moins de 8 000 €.”

Solange Ngampoua avait besoin d’environ 6 000 € et de conseils pour la gestion administrative et commerciale, avant de se lancer dans l’aventure. “Nous étudions le projet pour savoir quelle est la motivation des gens et si le projet est viable.” Aujourd’hui, elle envisage l’avenir de façon sereine.