[Interview]. Stéphanie Maubé, maire de Lessay, explique les raisons de l'entrée de la foire Sainte Croix à 2 €

Pour entrer à la foire Sainte-Croix de Lessay, il va maintenant falloir payer. Le conseil municipal a décidé de demander 2 € par personne pour un billet pour les trois jours de foire. Certaines personnes en sont exemptées. L'événement aura lieu du 8 au 10 septembre. La maire de la commune, Stéphanie Maubé, explique ce choix.

Comment a été fixé ce prix de 2 € ?

"Ce qu'on a pris en compte, ce sont les coûts prévisibles d'augmentation de l'organisation pour l'année qui vient, avec l'inflation, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, et les exigences sécuritaires qui sont les nôtres. On va avoir à faire face à un coût entre 100 000 et 150 000 € en plus de notre budget habituel. Ce coût-là pouvait être couvert par une entrée à 2 ou 3 €. Ça a été le débat le plus long au sein du conseil. Les partisans du 2 € trouvaient que c'était un prix symbolique et un seuil psychologique intéressant, parce que 2 €, c'est une seule pièce. Alors que payer 3 €, c'est donner deux pièces. Ça, en ressenti, ce n'est pas très agréable. 2 €, c'est facile à expliquer. C'est le coût de quatre cigarettes, d'un éclair au chocolat, d'un paquet de fraises tagada… Le prix de 2 € nous a paru entendable, compréhensible par les visiteurs et permettant pour nous d'avoir une recette qui nous permet de couvrir les frais."

D'autres options ont été à l'étude comme faire payer les parkings. Pourquoi ne pas avoir choisi cette mesure ?

"Avant de délibérer sur ce tarif de 2 € par visiteur piéton, on a envisagé plein d'autres possibilités et surtout on les a calculés. On a évalué leur faisabilité. Il s'est avéré que, par exemple, remettre des parkings en payant, coûtait très très cher, car il y a plus de vingt parkings. Cela voulait dire beaucoup de personnels qui devaient être agréés pour pouvoir collecter de l'argent public. Ça aurait aussi occasionné de très longues files d'attente, comme il y avait jusqu'en 2016. Ce n'était pas du tout agréable pour les visiteurs. Finalement, l'entrée payante pour les visiteurs nous a paru le plus simple à mettre en œuvre, le moins cher, le plus avantageux pour nos habitants… L'idée c'est que les habitants de Lessay puissent entrer gratuitement, que les enfants de moins de 12 ans aussi."

À quel point ce coût de 2 € est important ?

Ce qu'il y a d'intéressant dans la foire Sainte-Croix à Lessay, c'est que c'est une foire qui est tellement vaste que c'est aussi du spectacle gratuit. Ce n'est pas juste une accumulation de stands avec des choses à vendre. C'est aussi un spectacle de chevaux de races locales. C'est le plus gros comice agricole de la Manche, il y a 350 bovins. Il y a des animaux spectaculaires. C'est du show, c'est du spectacle, ce sont des odeurs, l'allée des rôtisseurs… Si on le voit sous cet angle, c'est un spectacle gratuit qui permet d'occuper une famille toute la journée. À ce titre-là, il n'y a pas de raison que nous soyons complètement gratuits, puisqu'aucun loisir ne permet d'occuper des gens toute une journée de manière totalement gratuite.

