[Vidéo] Lessay. Foire : on se dirige tout droit vers une entrée payante

Elle était jusqu'à présent gratuite. La foire Sainte-Croix à Lessay pourrait devenir payante. C'est en tout cas le constat laissé par les résultats des questionnaires distribués aux habitants. Le dépouillement a eu lieu lundi 13 février, en fin de journée, à la mairie. Cette consultation avait été lancée fin janvier auprès des 1 300 foyers que compte la commune pour connaître leur avis sur l'avenir de cette foire en termes d'équilibre budgétaire : comment trouver de nouvelles recettes. Des surcoûts en termes de sécurité, de main-d'œuvre et d'Internet sont à l'ordre du jour de l'édition 2023.

"Une foire ne s'organise pas sur la base de la gratuité"

Dans les questionnaires anonymes, les habitants avaient le choix entre rendre l'entrée payante, augmenter le droit de place des exposants ou carrément arrêter la foire. Plusieurs propositions pouvaient être cochées et des commentaires ajoutés, le dépouillement ayant été long. Certains habitants se sont lâchés en critiquant les actions de la mairie, avec même des appels à sa démission… D'autres ont noté que le questionnaire avait "ses limites", un citoyen de la commune pouvait remplir plusieurs documents s'il le souhaitait. En tout cas, la foire est un sujet qui déchaîne les passions : "Mais nos habitants ont bien compris l'importance de trouver de l'argent, une foire ne s'organise pas sur la base de la gratuité et ne s'autofinance pas", indique la maire Stéphanie Maubé.

Le retour de 492 questionnaires

Les habitants sont donc favorables à la mise en place d'un tarif d'entrée. 492 questionnaires ont été retournés : 261 personnes veulent rendre payant l'événement, 161 tablent plus sur des parkings payants comme ce fut le cas jusqu'en 2016, plutôt que l'entrée. 120 personnes sont aussi favorables à une hausse du droit de place pour les exposants, 46 ne veulent plus de la foire.

Taxer les gens du voyage ?

Dans les autres réflexions données sur ces questionnaires, trente personnes veulent aussi taxer les gens du voyage, 12 encore misent sur des toilettes payantes. "Bien sûr, et dans tous les cas, on ne va pas faire payer l'entrée, le parking et les toilettes, nous allons faire un arbitrage", ajoute la maire qui souligne aussi cette idée "intéressante" d'un habitant sur une entrée payante "remboursée dès 10 € d'achat auprès d'un exposant". Dans l'opposition, Anne Legrand n'est pas favorable à l'entrée payante : "Faire payer un événement à des visiteurs qui vont en plus aller dépenser de l'argent, ça fait beaucoup, de la même manière, c'est compliqué pour les exposants aussi de les faire payer plus, je pense qu'il faut qu'on s'attelle à réfléchir à une troisième solution."

La parole donnée aux exposants

Les exposants ont aussi pu participer à ce questionnaire. 33 % d'entre eux ont répondu, la moitié est favorable à une entrée payante, 44 % pour une augmentation du droit de place. La décision finale appartient désormais aux 23 élus de Lessay : elle devrait être rendue publique au printemps d'ici le mois d'avril. Si le choix se porte sur l'entrée payante, ce tarif s'appliquera dès l'édition 2023.

Un autre problème reste à régler : le maintien de l'ordre. Après une édition 2022 particulièrement houleuse, Stéphanie Maubé espère obtenir plus de soutien de l'État.

