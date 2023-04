Allergies. Quatre départements normands en alerte rouge : les bons réflexes à adopter

Quatre départements normands sont en alerte rouge concernant le risque d'allergie au pollen : le Calvados et la Manche au bouleau et au frêne, la Seine-Maritime et l'Eure au bouleau et au charme.

"Les concentrations seront fortes lors des belles journées ensoleillées. Durant cette période, les épisodes de pollution atmosphérique pourront exacerber les symptômes des allergiques. Seule la pluie pourra venir plaquer les pollens au sol et apporter du répit aux allergiques mais attention car le répit sera de courte durée et dès que le soleil et les températures remonteront, les pollens seront de sortie", annonce le Réseau national de surveillance aérobiologique.

Les bons réflexes à adopter pour atténuer les effets des allergies

Comment s'en préserver ? Lors des sorties à l'extérieur, "il ne faut pas trop aérer sa chambre en période pollinique, éviter de se promener dans les endroits où il y a du pollen, éviter de sortir les cheveux mouillés car le pollen s'y accroche et à l'inverse se rincer les cheveux en rentrant pour enlever le pollen", expliquait à Tendance Ouest Brigitte Gosselin Decker, allergologue à l'hôpital du 6 juin de Caen.

Si les symptômes sont trop importants, un médecin peut prescrire des médicaments pour les atténuer, et à terme, songer à une désensibilisation peut régler le problème : "On donne du pollen à la personne concernée pendant six mois avant la période pollinique et on va induire une immunité contre ces pollens. Il faut faire ce traitement trois ans", détaille la médecin.

Le ministère de la Santé recommande de se rincer les cheveux le soir, d'aérer au moins dix minutes par jour (avant le lever et après le coucher du soleil de préférence) et d'éviter les facteurs irritants ou allergisants : le tabac, les produits d'entretien ou de bricolage, les parfums d'intérieur, les encens, les bougies…

À l'extérieur, il est recommandé d'éviter les activités comme l'entretien du jardin ou la pratique d'activités sportives, qui entraînent une surexposition aux pollens, mais aussi d'éviter de faire sécher le linge à l'extérieur. Si la sortie est indispensable, porter un masque et des lunettes de protection peuvent atténuer les effets.