Seine-Maritime. "Le port du masque limite le contact avec les pollens allergisants"

Laure Couderc est allergologue au sein du CHU de Rouen.

Elle livre ses conseils pour faire face à cette période printanière difficile pour les personnes allergiques aux pollens, mais aussi pour distinguer les signes d'une allergie de ceux d'une possible infection au Covid-19.

Comment distinguer les signes d'une allergie et ceux du Covid-19 ?

C'est une question que nous posent de nombreux patients. Quand on parle d'allergie, on parle essentiellement de rhinite allergique c'est-à-dire avoir le nez qui coule, qui gratte, les yeux qui piquent ou rouges. La différence, c'est que contrairement au Covid, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de douleurs musculaires ou de troubles digestifs. Si un patient compare ses symptômes avec ceux de la saison précédente, et si l'on sait que, pendant le printemps, on a ces signes-là, c'est vrai que ça doit être tout de suite évocateur d'une allergie.

Le masque protège-t-il des allergies aux pollens ?

Le masque chirurgical, plus particulièrement, permet de filtrer toutes les substances qui ont quelques microns et les pollens en font partie. Il n'y a pas encore de recommandation ni d'étude scientifique, mais la Fédération française d'allergologie recommande le port du masque. Il y a une limite les jours de grands vents, parce que les pollens peuvent passer dans ces cas-là, surtout si le masque n'est pas bien positionné sur le visage.

Comment est vécue cette saison par

les personnes allergiques ?

Nous avons été en alerte rouge avec une saison forte et les patients nous disent qu'ils sont gênés cette année. Avec le confinement et les beaux jours qu'il y a eu, nombreux sont ceux qui ont été au jardin et ont été exposés aux pollens. Ils ont été plus souvent en contact que s'ils avaient travaillé dans une pièce fermée ou à l'école. Nous avons eu beaucoup d'enfants qui ont joué à l'extérieur et qui ont été exposés aux pollens.