Rouen : vaste contrôle de police au pied du Pont Flaubert

"Nous appelons cela une opération de renforcement de la sécurité routière", a expliqué, jeudi 16 juin, le Capitaine Guillaume Dennel, commandant des unités de sécurité routière à la DDSP, au pied du Pont Flaubert, rive gauche. C'est là, sur le rond-point de Madagascar, que la trentaine de policiers, dont une quinzaine de CRS de l'Unité motocycliste zonale, appelés en renfort jusqu'à vendredi 17 juin, s'étaient positionnés. "Nous sommes dans une logique de frappe chirurgicale".

Poids lourds en surcharge

A leurs côtés, une poignée d'agents de la Dreal, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, contrôlaient les poids lourds : poids du chargement, temps de conduite, transport de matières dangereuses. Au total, six infractions ont été relevées sur des poids lourds, principalement pour des problèmes de surcharge. L'un d'entre eux, se dirigeant vers Caen, affichait 5,9 tonnes sur la balance, alors que son poids total autorisé en charge (PTAC) ne devait pas excéder... 3,5 tonnes. "Il faut savoir qu'une surcharge a un impact négatif sur le freinage et la prise au vent augmente. Sur l'autoroute, cela peut faire des dégâts", a rappelé le Capitaine Dennel. La veille, c'est un conducteur belge qui s'était fait arrêter : il avait dormi deux heures au cours des précédentes 24 heures.

Un radar mobile, placé en amont sur l'A150, a relevé quant à lui, entre 14 h et 16 h, une quinzaine d'excès de vitesse, dont celui commis par une moto circulant à 188 km/h au lieu des 110 autorisés.

Du côté des CRS, on évoque "un relâchement, ces derniers temps, de la part des automobilistes". Rien que mardi et et mercredi, dans l'agglomération rouennaise, ils ont intercepté 90 véhicules en excès de vitesse ainsi qu'une cinquantaine d'infractions annexes (téléphone portable au volant, non-port de la ceinture de sécurité, etc.)

Depuis plusieurs mois, les chiffres de la sécurité routière en France se sont dégradés. Les autorités, par l'intermédiaire d'opérations de grande envergure, tentent désormais de réagir.