Tout l’extra-scolaire en un lieu

Étudiants en recherche d'activité extra-scolaires où primo-inscrits à l'université de Caen, un lieu vous est réservé. Il porte un nom qui coule de source : la Maison de l'Étudiant. Tous les bons plans que cherchent un habitué de la faculté s'y trouvent. Il s'agit d'un lieu de service, de détente, de spectacle, d'exposition et même de travail. Les étudiants trouveront tout d'abord de quoi se loger ou encore débusquer leur passe-temps rémunérateurs. Pour les petits boulots, le Crous recense un grand nombre d'annonces : serveurs dans un bar, baby-sitting, cours particulier pour lycéens et collégiens....Il est même arrivé au Centre international de Deauville de réclamer des ouvreurs pour le festival du film américain.



Programmes larges

Mais ce n’est pas tout, la Maison de l’Étudiant, ce sont aussi des spectacles, à raison de deux à trois par semaines toute l’année : musique, danse, théâtre. L’ouverture de la saison aura d’ailleurs lieu le 15 octobre avec un concert dans la salle de spectacle du campus. Au programme Mockery Box, groupe de pop rock, et Thee Stranded Horse, un artiste caennais. Autre exemple traduisant la largeur des programmes, une soirée thématique sur la médiatisation des prises d’otages se tiendra le 20 octobre. Elle sera animée par le journaliste Benoît Duquesne.

Outre les services culturels, la Maison de l’Étudiant abrite aussi l’une des cafétérias du campus. Avec, comme pour tous les sites de l’université, l’accès wi-fi à Internet, ce qui peut faciliter le travail scolaire où encore les recherches en tout genre. Et, une fois assis en face d’un café, l’association Encrenage propose des formules de lecture courte, adapté à l’ambiance oisive d’un bar. Nouvelles et essais à dévorer sur place donc, dans l’enceinte même de la cafétéria.

La Maison de l’Étudiant, un endroit pratique pour la vie étudiante de tous les jours, qui permet aussi de décrocher du labeur scolaire des partiels et autres travaux dirigés.



