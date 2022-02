Son premier opus Stories of Devils, Angels, Lovers and Murderers est l'assemblage de ces morceaux de vie chinés ça et là. A la croisée des chemins entre Jeff Buckley et Tom Waits, il enveloppe de sa voix grave pour mieux transporter dans son monde peuplé de démons, d'anges, et de meurtriers. C'est le mercredi 18 novembre à la maison des étudiants, à 20h30. Places de 5 à 8€.



