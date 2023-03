Rouen. Un homme de 40 ans tente de s'immoler par le feu dans les locaux du bailleur social Habitat 76

Les faits se sont déroulés au boulevard d'Orléans, à Rouen, mercredi 29 mars. Vers 14 h 45, un homme de 40 ans a tenté de s'immoler par le feu dans un des bureaux du bailleur social Habitat 76, "à la suite d'un différend sur la fin d'un bail commercial", précise la police. Les forces de l'ordre et les pompiers sont intervenus.

"Il avait une bouteille remplie avec du gasoil"

Le quadragénaire est entré dans l'établissement avec une bouteille remplie avec du gasoil. Selon la police, il s'est aspergé du liquide et a pris un briquet, menaçant de s'immoler. Un des employés sur place a réussi à s'en emparer et à faire sortir l'homme, qui a ensuite été pris en charge par les pompiers car "il avait du gasoil sur lui et au niveau des yeux", ajoute la police.

L'homme a été conduit au CHU de Rouen.