The Voice. À quoi s'attendre dans le prochain épisode ?

C'est déjà la sixième série d'épreuves blinds sur les sept que compte la douzième saison de l'émission The Voice. Une saison qui nous fait, encore une fois, découvrir un vivier de talents incroyables. Pour cette sixième émission, la production de The Voice nous réserve des surprises, avec notamment une prestation encore inédite sur le plateau.

Voilà une artiste qui fait déjà parler d'elle : Clem ! Cette jeune femme de 20 ans a été contactée sur les réseaux sociaux par Santa, la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen. Au début, Clem a cru à une blague puisque Santa lui a écrit pour l'inviter à faire sa première scène ce mercredi 29 mars à Nîmes et les rejoindre pour interpréter le titre Pop-corn salé, titre qu'elle a choisi pour convaincre le jury de The Voice. Si l'interprète originale a, elle, été convaincue, qu'en sera-t-il pour Zazie, Vianney, Amel Bent et Bigflo et Oli ?

Autre surprise, cette prestation inédite, réalisé par Mea, une Lyonnaise de 24 ans. D'abord, elle a choisi d'interpréter Je suis un homme de Zazie… devant Zazie. Elle a ensuite proposé à Jean-Pierre Caporossi, le pianiste qui l'accompagnait, de faire un mélange de chant et de danse, une idée validée par la production. Pour savoir si les coachs sont du même avis, rendez-vous ce samedi 1er avril sur TF1, à partir de 21 h 10.

Un rendez-vous justement à ne pas manquer, c'est la mini-tournée The Voice organisée par la chaîne d'hôtel Ibis. Cette tournée passera par Le Havre, le jeudi 13 avril. Et bien sûr, à cette occasion, Tendance Ouest vous offre vos places le week-end du 7 au 9 avril. Restez bien à l'écoute de Tendance Ouest.

Concert The Voice avec les hôtels Ibis - The Voice