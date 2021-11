Monet aux pixels annulé : CMD consternée

La réaction de Catherine Morin-Desailly :



"Depuis sa création en 2004 par la municipalité dirigée par Pierre Albertini, ce spectacle connaissait pourtant un succès grandissant et contribuait à attirer les touristes dans la "ville aux cent clochers". La raison avancée par la Ville pour expliquer ce coup d’arrêt est le coût de l’opération, soit 170.000 €, que la municipalité socialiste n'arriverait pas à trouver. Étonnant, quand on reprend la délibération votée en 2010, où l'on se rend compte que l'opération, qui coûtait alors 120 000 €, était subventionnée par la CREA (35 000€) et la Région (35 000€), laissant alors la part ville... à seulement 50 000€.

Les subventions de la CREA et de la Région se justifiaient alors entre autres par la tenue du festival Normandie Impressionnisme, mais pour autant, le spectacle rencontre un large succès et reconduire ce type d'opération favorise l'attractivité touristique du territoire dès lors que l'on entend se positionner comme capitale régionale.



Catherine Morin-Desailly s’étonne du choix de la Ville de reporter toute l’offre culturelle et touristique sur l’année 2013, date qui coïncide curieusement avec les élections territoriales et municipales qui auront lieu quelques mois plus tard. Par ailleurs, la sénatrice de la Seine-Maritime craint fort que l’organisation de manifestations de manière irrégulières et espacées dans le temps, ne nuise à la dynamique et à la visibilité créées jusqu’à présent.



La municipalité choisit de cesser une stratégie globale de déploiement de l’offre culturelle d’envergure que l’équipe municipale précédente avait mise en place à son arrivée en 2001. Avant, rien ou presque, n’avait été fait pour développer l’offre culturelle et touristique de notre ville. Catherine Morin-Desailly, adjointe à la culture, avait alors initié, avec sa collègue, Laure Leforestier, en charge du Tourisme et du Patrimoine, un programme incitant les touristes à rallonger leur séjour à Rouen. Si les Terrasses du Jeudi fort heureusement ont survécu, il n’en n’est pas de même pour les projections sur la Cathédrale."