La Crea séduit les Chinois de Tianjin

Silencieuse et imperturbable, la petite délégation chinoise de Tianjin qui a rendu visite à Laurent Fabius du 19 au 22 juin a eu le droit de visiter ce qu’il se fait de mieux dans l’agglomération : le port et le Technopôle du Madrillet. Là, ils ont découvert le Coria (Complexe de recherche interprofessionnel en aérothermochimie), emblème de la recherche de pointe à la mode de Rouen.

Leur venue n’était que la nouvelle étape d’une coopération naissante entre les deux territoires. Après un premier accord signé en janvier 2010 et une visite de Laurent Fabius en Chine en mars dernier, c’était au tour des représentants de cette ville de 13 millions d’habitants, abritant le plus gros port du nord du pays, de venir sur les bords de la Seine.

26 fois plus gros

“Pour nous, l’intérêt est triple, explique Frédéric Sanchez, le vice-président de la Crea. Touristique, en faisant de Rouen une porte d’entrée en Normandie ; en terme d’enseignement supérieur, en développant des partenariats ; et économique, par les échanges portuaires mais aussi grâce à notre savoir-faire dans les éco-technologies”.

Pourtant, côte à côte, les deux partenaires ressemblent à un nain et un géant. Vingt-six fois plus peuplée, que vient chercher Tianjin en Normandie ? “La Crea a plusieurs atouts : l’éducation, les arts et la culture. Elle pourra apporter beaucoup à notre ville”, explique, sobrement, Yang Lianfang, secrétaire générale adjointe du comité du parti communiste chinois de Tianjin.

La Crea, elle, a bien l’attention d’attirer des milliers de touristes mais aussi quelques investisseurs... Tianjin est-elle prête à faire des affaires ? “Les investissements sont possibles. Nous sommes là pour mieux connaître votre territoire et son potentiel”, indique Yang Lianfang. Même son de gong du côté de Wang Liming, le directeur adjoint du port de Tianjin : “Vous avez du potentiel de développement”. C’est bon signe...

Thomas Blachère