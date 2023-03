Place du commerce. Nouveautés, agrandissement, ça bouge à Rouen

Cette semaine, trois nouvelles adresses sont à découvrir dans le centre-ville rouennais. Le premier est un bar spécialisé dans les cocktails. Il vient d'ouvrir ses portes au 22 rue Percière. Au 24 rue des Champs-Maillets, c'est un tout nouveau Comedy club qui s'est installé. Quant au 18 rue de la Savonnerie, il n'a pas accueilli une nouvelle boutique, mais l'une d'elles s'est agrandie pour diversifier son offre.

Bar à cocktail, stand-up et tissus

Dans ses nouveaux locaux situés rue Percière à Rouen, le bar l'Elixir est spécialisé dans la mixologie, l'art de confectionner des cocktails. On y retrouvera aussi du vin, des spiritueux et également des bières. Le Bar Break lui, compte mêler à la fois du stand-up, du karaoké et des blind tests pendant ses soirées à thèmes. Quant à Ma petite boîte à couture, c'est une autre affaire : depuis peu, un espace de vente de tissus et d'objets de mercerie vient d'être créé. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.