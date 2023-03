Manche. Les pompiers fabriquent un outil de formation reproduisant l'arrière d'un hélicoptère Dragon 50

C'est une initiative à mettre au crédit du groupement formation et du service de santé et de secours médical. Les sapeurs-pompiers de la Manche ont mis au point un nouvel outil pour former tous leurs membres aux secours héliportés médicalisés.

Ils ont reproduit l'habitacle arrière de l'hélicoptère Dragon 50, utilisé pour héliporter les victimes. Les photos ont été partagées par le SDIS 50 sur leurs réseaux sociaux.