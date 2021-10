Météo du mercredi 3 octobre

Le temps sera fortement pluvieux et venté de la Bretagne au Nord. Ces nouvelles pluies persisteront toute la journée près de la Manche en devenant même parfois soutenues et orageuses.



Un vent de sud-ouest assez fort accompagnera ce temps perturbé avec temporairement des rafales de 70 à 90 km/h de l'intérieur vers les côtes.



En journée, la pluie pénétrera progressivement dans les terres, atteignant l'après-midi le Val de Loire, l'Île-de-France et les Ardennes.



A l'avant, de l'Aquitaine et du Poitou-Charentes au Luxembourg et à la Lorraine, le ciel restera très nuageux mais le risque de pluie sera faible.

Tout au plus, une ondée pourra s'échapper.



En revanche, entre Midi-Pyrénées et la façade est du pays et jusqu'aux régions méditerranéennes et la Corse, le soleil l'emportera.



Le matin, la douceur sera quasi généralisée.



Les températures resteront comprises entre 8 et 12 degrés, localement 5 dans le Massif central mais jusqu'à 15 voire 17 près de la Méditerranée.



L'après-midi, le contraste sera bien accentué entre le nord et le sud. Il fera 14 à 19 degrés au nord de la Loire, 18 à 21 sur une bande centrale et en Alsace, 20 à 24 degrés dans le sud-ouest, 24 à 26 dans le sud-est et en Corse.