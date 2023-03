Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 19 mars

BÉLIER

Les relations avec le clan familial sont porteuses de grandes satisfactions, aujourd'hui, à condition de faire preuve de chaleur et de diplomatie.

TAUREAU

Si vous avez une vieille tante adorable ou un neveu préféré, c'est une belle journée pour resserrer les liens familiaux qui comptent.

GEMEAUX

Vous ne douterez de rien et certainement pas de votre pouvoir de persuasion. Le pouvoir sera votre moteur.

CANCER

Vous ferez de votre mieux pour répondre aux exigences de ce parent. Votre calme aura néanmoins quelques limites et vous l'enverrez paître.

LION

Vos dispositions méditatives vous incitent à juste titre à prendre du temps pour vous relaxer.

VIERGE

Vous recevez enfin des réponses, vous découvrez des buts nouveaux et motivants… Que demander de plus ?

BALANCE

Une journée propice aux échanges familiaux. C'est le moment de vous dire que vous vous aimez !

SCORPION

C'est une belle journée où vous donnez très précisément aux autres ce qu'ils espèrent… ou ce qu'ils redoutent.

SAGITTAIRE

L'ambiance très cosy vous fera passer d'excellents moments et vous requinquera avant de nouvelles aventures, plus dynamiques, dans un jour ou deux.

CAPRICORNE

Si vous vivez en couple, c'est une journée dynamique pour faire quelque chose avec votre moitié.

VERSEAU

Émotionnellement, vous serez plus vulnérable, ce sera blanc ou noir. Chassez vos doutes et laissez les choses avancer à leur rythme naturel.

POISSONS

Vous vous sentez en phase avec vos proches et vous en profiterez pour jouir des plaisirs de la vie les plus doux et les plus sécurisants.