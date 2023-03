Normandie. Le Festival United Music Of Deauville, le nouveau rendez-vous musical de la station balnéaire

Deauville est connue pour le Festival du cinéma américain, son casino, sa plage, les Planches, ses villas normandes. 2023 sera sans doute l'année qui permettra à cette magnifique cité normande d'ajouter un nouvel atout à son palmarès. En effet, un nouveau festival d'envergure est annoncé du 17 au 21 mai, sous le nom de United Music of Deauville.

Parrainé par le passionné Philippe Manœuvre, ce festival a la particularité de permettre aux spectateurs de découvrir des artistes dans plusieurs lieux emblématiques de la ville comme le Centre international de Deauville, le Théâtre du Casino Barrière, les Franciscaines ou bien encore la Villa le Cercle.

Programmation :

Mercredi 17 mai : Julien Clerc + Malo' / Robin McKelle

Jeudi 18 mai : Avishai Cohen Trio + Michael Leonhart Duo / Anthony Strong / Tierney Sutton + Mayeul Brochard / Rumer / Mario Biondi

Vendredi 19 mai : Dutronc, Rosenberg & Gresset / "That's What Friends Are For" Tribute To Burt Bacharach / November Ultra / Fiona Monbet / Jean-Jacques Milteau "Lost Highway" / Fabien Mary / Miraculous Lady Bug (Spectacle inédit holographique)

Samedi 20 mai : Ibrahim Maalouf + Raoul Vignal / Ben L'oncle Soul / Incognito / Kathy Boye Gospel Vocal Colors / Max Pinto "D.N.A" Quintet / Michael Leonhart & Jswiss Ft. Casey Benjamin

Dimanche 21 mai : Juliette Armanet

Richard Benhaim, directeur du Festival, explique au micro de Tendance Ouest comment il a imaginé l'essence même de ce festival et comment ce nouveau grand rendez-vous musical créera des moments d'émotions auprès des festivaliers.

Affiche Officielle United Music Of Deauville - Rodolphe de la Croix