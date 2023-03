Cherbourg. Un cadavre retrouvé dans un appartement du centre-ville

Les sapeurs-pompiers et les policiers de Cherbourg sont intervenus lundi 13 mars, en début d'après-midi, dans un appartement d'immeuble situé avenue Delaville et square Lionel Audigier, dans le centre-ville de Cherbourg. Le cadavre d'un homme proche des 70 ans y a été retrouvé.

Intervention du véhicule avec bras élévateur articulé

Tout commence lorsque des policiers, en opération dans un immeuble, sont saisis par une odeur "très forte" en provenance d'un appartement. Des pompiers, qui intervenaient juste à côté, sont ensuite envoyés dans cet immeuble. Secours et forces de l'ordre y découvrent le corps sans vie, "très dégradé" depuis plusieurs semaines. Le logement dans lequel se trouvait le cadavre était dans un "très mauvais état". Le corps a été enlevé par les pompes funèbres en fin d'après-midi.

Un témoin habitant dans l'un des immeubles du quartier raconte : "Il y avait deux interventions, la première, vous voyez la fenêtre cassée [Note de la rédaction : avenue Delaville], les pompiers sont passés par là mais je ne sais pas ce qui s'est passé [NDLR : pour récupérer un homme ayant chuté chez lui], puis quelques minutes plus tard les secours se sont dirigés vers un autre immeuble, et c'est là qu'ils ont découvert un corps." En effet, la première intervention a eu lieu au début de l'avenue Delaville et consistait à aider une personne victime d'une chute. Et les secours n'avaient pas d'autre choix que de casser une fenêtre. Avant d'intervenir quelques mètres plus loin pour le cadavre.

À proximité de la seconde intervention, les pompiers avaient pris en charge quelques minutes auparavant un homme blessé après une chute avenue Delaville, à Cherbourg.

Sur ces deux opérations, le véhicule des pompiers avec bras élévateur articulé a dû être utilisé.