Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen se qualifient pour les demi-finales de playoffs

Sur la glace des Gothiques d'Amiens, les Dragons de Rouen se sont imposés 4-3, dimanche 12 mars, ce qui les qualifie pour la suite des playoffs de la Ligue Magnus.

Après deux premières rencontres disputées sur l'Ile Lacroix mardi 7 et mercredi 8 mars, plutôt maîtrisées de la part des Dragons, avec deux victoires à la clé 5-2 puis 5-0, les joueurs de Fabrice Lhenry ont eu plus de mal samedi 11 mars lors du match 3 avec une victoire 4-3 arrachée en prolongation.

Les Gothiques donnent du fil à retordre

Lors de ce match 4, les Rouennais ont beaucoup battu en retraite. Encaissant rapidement un premier but, ils se sont retrouvés menés 3-1 à la fin du deuxième tiers-temps. "Amiens a été meilleur à deux endroits, devant leur cage et devant notre cage. Ils gagnaient beaucoup de duels et ils mettaient beaucoup de palets à la cage. Nous, on a très peu shooté, on a essayé toujours de faire du beau jeu, trouver une bonne passe et cela ne nous réussissait pas. On ne faisait pas bon usage du palet", a confié le coach Fabrice Lheny à l'issue de la rencontre. Mais le Dragon a de l'orgueil et ne se voyait pas revenir sur l'Ile Lacroix disputer un cinquième match. Les Normands sont revenus peu à peu dans la rencontre avant de finalement prendre l'avantage et s'imposer avec un troisième tiers-temps bien meilleur. "Au troisième, ça a été complètement différent, nous voulions finir cette série dès ce soir. On a énormément shooté, ça a mis la panique dans l'équipe d'Amiens. On n'allait pas là ou ça faisait mal, on perdait les batailles devant les cages pendant quarante minutes. Il ne faudra pas oublier ce bon dernier tiers pour mettre la même intensité en demi."

Du temps pour préparer la demi-finale

Il fallait donc s'imposer quatre fois face aux Gothiques pour se qualifier. Maintenant, les joueurs de Fabrice Lhenry vont avoir plusieurs jours devant eux pour préparer au mieux la demi-finale dont les deux premières rencontres se disputeront sur l'Ile Lacroix mardi 21 et mercredi 22 mars. "Les joueurs vont pouvoir avoir du repos, c'est bien. On va pouvoir bien travailler cette semaine. C'est bien de ne pas jouer pendant une semaine mais on n'a pas l'habitude non plus. On va maintenant attendre de voir qui on va rencontrer. C'est agréable de pouvoir préparer ça sereinement."

Aucune autre série des quarts de finale n'est aujourd'hui terminée : Grenoble mène sa série 3-1 face à Mulhouse. Cergy Pontoise mène sa série 3-1 contre Gap et enfin Angers mène sa série 2-0 contre Bordeaux.