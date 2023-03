Loisirs. Le Mime et l'Étoile, le nouveau spectacle du Puy du Fou

Le Puy du Fou, en Vendée, a dévoilé les contours de son nouveau spectacle, Le Mime et l'Étoile, un hommage à la Belle Époque et aux pionniers français des débuts du cinéma. Un investissement de plus de 20 millions d'euros, que les visiteurs pourront découvrir dès le 8 avril prochain, lors de l'ouverture de la saison 2023.

Le parc qui a reçu plus de 2,34 millions de touristes en 2022 célèbre, avec ce nouveau grand spectacle, l'insouciance de la Belle Époque et rend hommage aux débuts du 7e art. L'époque où les premiers réalisateurs étaient de véritables explorateurs, l'âge d'or du cirque tzigane et des illusionnistes, une parenthèse enchantée de notre histoire suspendue dans l'éternité comme un souvenir d'enfance.

Nous sommes en 1914 et les visiteurs sont invités à assister, en silence, au tournage d'un tout nouveau film mettant en scène Garance, l'étoile montante du 7e art, et Mimoza, le jeune mime rêveur. Sur le plateau, le réalisateur Gérard Bideau espère réaliser son rêve… Il est en effet convaincu que seul un amour sincère pourra offrir au cinéma muet et noir et blanc, une couleur et un son.

Devant la caméra du metteur en scène, Mimoza puise dans ses rêves d'enfance mille tours et illusions pour impressionner celle qui a déjà gagné son cœur. Mais le tournage est soudainement interrompu par un événement dramatique qui bouleverse la vie du jeune Tzigane, bouscule les sentiments naissants de Garance et anéantit tous les espoirs du réalisateur…

Une révolution scénographique

Dernier-né des spectacles du Puy du Fou, "Le Mime et l'Étoile" est le fruit de 45 ans d'expérience créative. À travers ses décors, accessoires mobiles, les centaines de costumes et les effets de scène, cette création ambitieuse et spectaculaire restitue en direct l'esthétique exacte d'un film d'époque en noir et blanc, sans filtres ou artifices entre l'œil du spectateur et la scène, avec de vrais personnages dans de vrais décors.

Pour embarquer le spectateur dans un travelling géant, comme celui d'une caméra de cinéma, le Puy du Fou réalise une nouvelle prouesse technique et artistique. Devant l'optique de la caméra du réalisateur, tout se met en mouvement. Les façades des maisons et devantures de magasins d'une rue typique de la Belle Époque défilent alors en décor réel devant une tribune captivée, tandis que les 120 personnages de l'histoire évoluent sur un sol mobile, renforçant l'illusion d'un travelling de près de 2 kilomètres !

Le Mime et l'Étoile en chiffres

- Un théâtre de 3 805 m2

- 120 rôles

- 140 tonnes de décors

- Une tribune de 2 000 places

- Une musique originale signée Nathan Stornetta