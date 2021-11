Transferts en série au FCR et à l’USQ

Si la reprise était fixée au 22 juin avec un premier entraînement le 25, l’effectif du FC Rouen est quasiment bouclé pour la saison à venir, suite aux dernières arrivées d’Alan Mermillod pour remplacer le second gardien de but Cyril Carrat et de Zahir Zerdab (milieu de terrain), en provenance de la D1 Algérienne. Coté départs, Christopher Mayulu a été laissé libre et Jean-Manu Ferreira s’engage pour le nouveau promu, l’US Quevilly. Rémi Bonenfant retourne dans son ancien club. Michael Alphonse et Alexis Lafon, eux, pourront s’en aller si une offre est faite au FCR. Une dernière arrivée devrait être officialisée au cours de la semaine. Celle-ci devrait clore le recrutement.

De son côté, l’US Quevilly a engagé l’attaquant de Drancy Karim Herouat, ainsi que les milieux Alexandre Vardin et Pierrick Capelle.

Côté départs, Mickaël Murcy a signé au Paris FC (National). Yannick Passape et Yohan Congio partent également.

(Photo : L'Algérien Zahir Zerdab a rejoint l'effectif du FC Rouen)