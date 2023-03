Astrologie. Votre horoscope signe par signe du samedi 11 mars

BÉLIER

Ce n'est pas un bon jour pour prévoir une fête, chacun est trop réservé, l'ambiance est un peu froide, trop sérieuse.

TAUREAU

Attention aux coups de cœur éphémères, ne prenez pas d'engagements, mais profitez plutôt du présent en toute insouciance.

GÉMEAUX

Vous allez découvrir des choses sur une personne de votre entourage, et développer votre intimité.

CANCER

Perspicace et très fine mouche, vous éviterez les pièges et saurez faire les bons choix.

LION

Vous envisagez de réunir une partie de votre famille pour un bon repas. Vous adorez cuisiner et partager vos plats avec ceux que vous aimez.

VIERGE

C'est une belle journée qui s'annonce, paisible mais constructive.

BALANCE

Vous ne vous fâchez pas vite mais, parfois, vous frôlez le scandale quand vous êtes trop sous pression, calmez-vous !

SCORPION

Bien malgré vous, vous serez partie prenante dans un débat qui opposera certains de vos amis entre eux.

SAGITTAIRE

Votre humour attirera la sympathie de nouvelles connaissances.

CAPRICORNE

Votre sens de la répartie vous permet de pimenter vos relations dans la bonne direction.

VERSEAU

Vous serez démuni devant la pagaille qui régnera chez vous. Vous tenterez une manœuvre d'autorité avant de laisser faire et advienne ce qui pourra !

POISSONS

En couple, les sentiments sont forts et romantiques, et votre connivence est remarquable. Célibataire, le charme et la chance sont de votre côté !