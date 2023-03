Réforme des retraites. La mobilisation en nette hausse pour la sixième journée de grève en Seine-Maritime

Parti du cours Clemenceau, mardi 7 mars, vers 10 heures, le cortège rouennais a réuni pas moins de 13 500 manifestants selon la police, 26 000 d'après l'intersyndicale soit plus du double de manifestants par rapport à la dernière mobilisation en semaine, le jeudi 16 février et désormais considérée par les syndicats comme la plus grosse mobilisation depuis le début du mouvement.

Les syndicats se sont réunis en masse au Havre pour la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 7 mars.

Au Havre, les manifestants se sont donné rendez-vous au Cercle Franklin à 10 heures. Là encore, la mobilisation a été très suivie avec près de 11 000 personnes dans le cortège d'après la préfecture contre 45 000 personnes selon la CGT. Les opposants au projet de réforme des retraites ont également défilé à Dieppe, soit 4 800 personnes réunies dans la cité d'Ango d'après la police, 10 000 selon les chiffres de l'intersyndicale.

La mobilisation a réuni près de 11 000 personnes au Havre selon la police, 45 000 selon la CGT.

Le secteur de l'énergie lance une grève reconductible

Cette manifestation marque également la volonté de certains secteurs professionnels de durcir le mouvement, à l'image du secteur de l'énergie, massivement mobilisé dans le cortège à Rouen, et notamment représenté par les salariés des centrales nucléaires dont le site de Paluel où une grève reconductible a déjà été lancée. "Pour donner un ordre d'idée, il y a ce matin 12 000 mégawatts de retirés sur le réseau, c'est l'équivalent de 17 % de la production française… La grève a d'ailleurs été reconduite de façon majoritaire à partir de demain et au-delà", explique Éric Demortière, secrétaire générale CGT Energie Rouen. Les salariés veulent notamment défendre le régime spécial des industries électriques et gazières (IEG) dont la réforme des retraites veut mettre fin progressivement. "On fait des baisses de charges en intersyndicale, avec la CGT, FO et la CFDT… On est très motivé pour défendre notre régime spécial des IEG (industries électriques et gazières), qui je le rappelle, est excédentaire… Aujourd'hui on veut nous spolier ce que l'on a mis de côté", explique de son côté Caroline Losay, déléguée syndicale à la centrale de Paluel.

D'autres cortèges ont été lancés, dans l'après-midi, à Fécamp, Eu, Elbeuf, Lillebonne et Blangy sur Bresles. Le mouvement va se poursuivre demain avec, à nouveau, des rassemblements annoncés en fin d'après midi à Rouen, Le Havre et Dieppe.