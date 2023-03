Rénovation énergétique. La Manche modifie son aide aux particuliers

50 000 bâtiments pour se loger sont considérés comme des "passoires thermiques" dans le département de la Manche. C'est une estimation du Conseil départemental. Pour aider à la rénovation des habitations des particuliers, une aide est mise en place depuis sept ans par la collectivité. Elle change à partir de maintenant. L'objectif est qu'elle soit donnée plus rapidement.

"Ce qui change essentiellement, c'est la rapidité de monter le dossier", explique André Denot, le conseiller départemental en charge de l'habitat. Il y a maintenant un guichet unique, via la coopérative des 7 vents, présente partout dans le département et centralisée à Coutances. Un accompagnement "approfondi", précise Julien Frémond, le responsable du pôle conseils aux particuliers des 7 vents, "pour pouvoir accompagner les gens sur le plan technique et financier tout au long de la rénovation". "Nous avons fait en sorte, au travers de notre nouveau projet, fait en sorte que les dossiers puissent aller très rapidement vers les 7 vents et à partir de là, en liaison avec les services du département, ils peuvent être gérés sur un mois, deux mois", assure André Denot. Le temps gagné doit permettre d'engager les travaux avec des artisans locaux au plus vite. Une rapidité qui est demandée devant le nombre de demande en hausse, corrélée à celle des prix de l'énergie.

Cette nouvelle mouture de l'aide départementale se veut plus simple et lisible. Il faut rénover au moins deux postes dans le logement : par exemple l'isolation du toit et la chaudière, pour être éligible. Ensuite, il y a tout un barème qui se met en place. Cette aide est ouverte à tous les propriétaires d'un logement, et modulée en fonction des revenus. Mais le panel de personnes éligibles est vaste et le Département engage à appeler les 7 vents pour faire le point. Une fois le dossier déposé, le Conseil départemental l'étudie puis tranche. Les 7 vents vont aussi conseiller sur les autres aides disponibles. Une rénovation énergétique peut être subventionnée jusqu'à 50 % quand on sait ou demander.

Prendre en compte l'architecture et le patrimoine

L'une des particularités de cette aide est qu'elle regarde les logements dans leur ensemble. L'aspect architectural et patrimonial n'est pas oublié. "La Manche a des richesses importantes en matière d'habitat, sur le plan architectural, et il ne faut surtout pas le dénaturer", affirme le conseiller départemental. "On va tenir compte du comportement énergétique de la maison, mais pas que", ajoute Julien Frémond. "L'aide Planète Manche rénovation est très intéressante car elle porte une attention particulière et un soutien financier à une rénovation qui est patrimonialement pertinente, avec l'utilisation de matériaux traditionnels comme la chaux, la terre ou les écomatériaux : le chanvre, le lin… Ça permet de respecter les bâtiments anciens qui ont une gestion de l'humidité particulière et sur laquelle on ne peut pas poser tous les matériaux possibles", poursuit-il. Cela permet d'éviter, comme ça a pu être beaucoup fait, de poser du ciment sur des bâtiments anciens, ce qui n'est pas bon. "L'aide Planète Manche est la seule parmi les aides que l'on connaît à aider ce genre de projet avec une vision patrimoniale et pas seulement thermique, énergétique", conclut le technicien.

1 000 dossiers ont été acceptés depuis sept ans, pour un budget de 1,5 million d'euros par an. Le Département souhaite dépasser les 200 dossiers traités par an.

Pratique. Conseil départemental de la Manche : planete.manche@manche.fr. Les 7 vents : info-energie@7vents.fr. Tél. 02 33 19 00 10.