Cadeaux. Gagnez des places pour le spectacle de Véronic DiCaire

Gagnez tous les jours vos places pour les spectacles de Véronic DiCaire en Normandie !

Elle sera à Caen le jeudi 16 mars, au Havre le vendredi 17 mars et à Rouen le samedi 18 mars.

Véronic DiCaire revient en France avec son spectacle "Showgirl Tour" et de toutes nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d'autres surprises… Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts. D'un battement de cils ou d'un déhanché, Véronic DiCaire surprend, entre ambiance rock et solos intimistes, elle ne se contente pas d'enchaîner les performances, elle nous touche aussi au plus profond. Derrière l'humour, l'émotion n'est jamais loin.

Pour vous inscrire, envoyez CONCERT par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirages au sort tous les jours !