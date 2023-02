Insolite. Verrez-vous des aurores boréales ce soir dans le ciel normand ?

Pas besoin de se rendre en Laponie pour observer des aurores boréales : des lumières roses et violettes ont été observées au-dessus du Royaume-Uni et de la moitié nord de la France dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 février et devraient à nouveau être visibles ce lundi 27 février au soir. Il sera donc en théorie possible de voir des aurores boréales dans le ciel normand !

Un cycle de 11 ans

Comme l'explique l'astrophysicien Éric Lagadec sur Twitter, les aurores boréales, habituellement visibles près des pôles, peuvent être aperçues à d'autres latitudes du fait des éruptions solaires. "Le Soleil suit un cycle d'activité de 11 ans, avec un pic d'activité tous les 11 ans environ. Le prochain pic est prévu en 2025, on a donc de plus en plus d'éruptions." Plus ces éruptions sont puissantes, plus elles sont visibles au sud de l'Europe. Dimanche 26 février au soir, le phénomène a été observé en France et pourrait être visible ce lundi soir.

Un ciel dégagé à 21 heures ce lundi

Pour avoir une chance de profiter de cet événement exceptionnel, prévu à partir de 21 heures, "éloignez-vous de toute source de lumière, pour que vos yeux s'habituent à l'obscurité, et regardez vers l'horizon nord", conseille l'astrophysicien. Et ça tombe bien, en Normandie, le ciel sera bien dégagé ce lundi soir.