Place du commerce. Des nouveautés en plein cœur de Cherbourg

Un jeune ouvre

un bar à Cherbourg



Levent Aloglu a quitté

l'Île-de-France pour la Normandie.

Dans son bar et restaurant,

ambiance Viking et Irlande.

Levent Aloglu, 31 ans, est devenu un nouvel habitant de Cherbourg-en-Cotentin depuis fin juillet. Le trentenaire a aussi ouvert un bar et restaurant le 23 décembre : il s'appelle Skoll, correspondant à un loup dans la mythologie nordique, et se situe à la place du "Jaurès", qui n'avait plus rouvert depuis la Covid-19, au n°6 place Jean-Jaurès, près de la gare SNCF.

Levent vivait depuis l'âge de 8 ans en région parisienne. Il travaillait dans la restauration rapide dans le Val-de-Marne. "J'arrive d'Ile-de-France et je voulais m'installer en Normandie, je cherchais en bord de mer et je suis tombé sous le charme de Cherbourg, indique le jeune homme. J'ai été séduit par les paysages du nord-Cotentin, comme La Hague."

Dans son bar et restaurant, l'ambiance est chaleureuse, avec une décoration sur le thème des Vikings et de l'Irlande. Plusieurs types de bières, des plateaux avec planches de charcuterie et mezzés sont aussi proposés. Des jeux de société sont aussi disponibles. Côté brasserie, au menu le midi, des plats du jour et les traditionnelles viandes à la carte comme l'entrecôte et les escalopes normandes. Le bar et restaurant est ouvert du lundi au dimanche (sauf le mercredi) de 8 heures à 19 heures, mais les horaires pourraient évoluer en soirée avec le retour des beaux jours.

Renseignements par tél. au 06 65 94 47 11.