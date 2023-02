Calvados. 4,5 millions d'euros pour un manoir près d'Honfleur : Oussama Ammar soupçonné de détournement

Un manoir en Normandie, un rêve qui pourrait se transformer en cauchemar. Oussama Ammar est un homme d'affaires franco-libanais très suivi sur les réseaux sociaux et souvent en proie à la controverse pour ses vidéos devenues virales. Comme l'indique le journal Le Monde, le fondateur de l'incubateur The Family est poursuivi par ses anciens associés qui le soupçonnent d'avoir détourné 4,5 millions d'euros pour se construire un manoir en Normandie, près de Lisieux.

Blanchiment d'argent

Ce sont les dirigeants actuels de The Family qui se sont rendus au tribunal de Lisieux pour porter plainte pour un "blanchiment d'argent" de l'ancien patron. Le manoir, louable entre 5 000 et 7 000 euros la nuitée, a été construit en 2019 dans le domaine d'Ablon dans le pays d'Auge, un domaine d'une superficie de cinq hectares, fondé par l'homme d'affaires Christophe Delaune. Selon Le Monde, après un dépôt de plainte de The Family en mars 2022, une enquête est en cours à la brigade de répression de la délinquance astucieuse.