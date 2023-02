Musique. Jena Lee révèle avoir écrit "J'aimerais tellement" en pensant à Orelsan 

A qui Jena Lee pensait quand elle a écrit le hit "J'aimerais tellement" dans les années 2000 ? Souvenez-vous de ce clip dans lequel la chanteuse était assise sur le capot d'une voiture, portières ouvertes sous une averse, des images qui alternent avec les dessins de l'artiste chinois Zhang Bin, alias Benjamin.

Ce hit a eu un véritable succès : le single se classait en tête des ventes de singles physiques en France pendant onze semaines consécutives, d'octobre 2009 à décembre 2009 et s'est écoulé à plus de 250 000 exemplaires.

Presque 15 ans après, on connait toujours les paroles par cœur : "J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur / Mais je n'ai plus les mots, non / J'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur / Mais ces mots sonnent faux, oh-oh-oh / Je dois tout recommencer une nouvelle fois / Baby, pardonne-moi si je fais un faux pas".

Coup de théâtre il y a quelques jours, Jena Lee a révélé à demi-mot qui était le fameux garçon pour qui elle n'avait pas les mots. Facile de deviner lorsqu'elle répond timidement à la question du streamer PirAStack lors d'une partie de jeu en ligne sur Fortnite :" Je sais pas si je le dis... En fait, j'étais amoureuse de quelqu'un qui était un peu connu à l'époque. Et qui est très connu aujourd'hui. Je ne citerai pas le nom. Mais c'est parmi mes featurings" - Elle ajoute ensuite que la première lettre de cet artiste est un O. BINGO ! Il s'agit d'Orelsan notre rappeur normand.

Quid de ce fameux featuring ? A en croire les paroles de "Je rêve en enfer" la relation ne s'est pas très bien terminée.