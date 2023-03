Restaurant. Instant convivial au MoHolicious

Cela fait plus d'un an que l'espace de coworking MoHo s'est doté d'un restaurant à Caen. Situé à deux pas de l'agence, il est grand temps d'aller y déjeuner. "L'idée c'était d'avoir un espace récréatif et que ceux qui occupent nos locaux puissent se détacher de leur zone de travail", explique Maxime Jeanne, chef du MoHolicious. Si au début c'était seulement les résidents qui venaient manger dans cet espace ouvert au public, on est maintenant "sur du 50/50, car certains amènent leurs amis et clients, et les employés des Rives de l'Orne viennent aussi", affirme Bastien Goudeau, assistant.

Une carte en évolution constante

Le MoHolicious propose une carte "à l'ardoise", où rien n'est comme la veille, afin que ceux qui viennent plusieurs fois ne mangent jamais la même chose. "Les gens veulent être surpris. En venant chez nous ils savent qu'ils vont bien manger, ils n'ont pas besoin de réfléchir. Ils le font assez toute la journée", témoigne le chef, qui qualifie sa cuisine de "faîte maison, variée, faisant voyager". Pour ce midi, je pars sur une brandade de haddock fumé et de merlu, mélangée à un écrasé de carottes. Un plat présent pour la première fois à la carte, et qui selon Maxime Jeanne finira par revenir. Et tant mieux, car il est excellent.

Devant s'adapter à la clientèle des lieux, et non l'inverse, Maxime Jeanne doit aussi plaire aux centaines d'étudiants qui investissent les locaux du MoHo. Alors il s'est attaqué aux tacos, burgers ou bagels, mais toujours sans frites, car elles sont bannies de son restaurant ! "On sert des repas sains, et puis pour être honnête, la cuisine n'est pas adaptée pour faire des frites", avoue en souriant le cuisinier, bien que de futurs travaux soient prévus. Ayant pris un café avant de partir, je dois m'acquitter de 12 € pour ce repas. Avec un dessert, la note serait passée à 15 €. Un tarif abordable voulu par l'établissement, et qui ne déplaît sûrement pas à ses clients.

Le MoHolicious, ouvert le midi du lundi au vendredi. 16 bis Quai Amiral Hamelin.