Nord-Cotentin. À la Ferme de Renouville, Coraline et Léo suivent leur cœur

À la Ferme de Renouville, à Vicq-sur-Mer, il y a Léo et ses enfants Rose et Marius, Coraline, maman de Jules, Victor et Apoline. Puis il y a les oies, les poules, les agneaux, les moutons… et tous les gens qui viennent passer un bon moment. "Nous avons voulu créer un lieu en suivant notre cœur, expliquent-ils en souriant. Un lieu familial et vivant, avec des animations culturelles et de l'espace pour s'amuser et se retrouver." Trois hectares de terrain, 800 m2 de bâtiments agricoles : de l'espace, il y en a dans cette ancienne ferme laitière.

Coraline rencontre Léo en 2017. Passionnés de photographie et originaires du Cotentin, ils partagent des projets photo ensemble et s'éprennent l'un de l'autre. Deux ans plus tard, les amoureux cherchent une maison suffisamment grande pour vivre avec leurs cinq enfants. "Mais au-delà de notre projet de vie commune, nous voulions trouver un bien avec une âme, qui nous permette de faire vivre la culture en ruralité", raconte Léo. "Nous voulions aussi y aménager un studio photo. Ce lieu, ajoute Coraline, devait nous ressembler. Être un lieu où les familles nombreuses seraient les bienvenues, où les enfants pourraient s'inventer des souvenirs et où les générations se retrouveraient."

La Ferme de Renouville,

une évidence

Le couple a le coup de cœur pour une ferme abandonnée depuis dix ans, construite au XVIIIe siècle. "C'était une vraie rencontre." Léo quitte son emploi d'éducateur social et se retrousse les manches pour restaurer la maison, puis la grange et les communs. En 2020, le couple commence à proposer des ateliers ou des après-midi jeux et installe un bar dans la grange. "Les gens du coin ont commencé à répondre présent, alors nous avons aménagé un grand parking et adopté des moutons en écopâturage." Puis la Covid passe par là et la mise aux normes ERP (Établissement recevant du public) nécessite des démarches lourdes et longues. "Ça nous a un peu découragés sur le moment, confie Coraline. Mais on s'est donné vraiment les moyens d'avancer." Elle quitte son emploi en 2022 et, avec Léo, fait évoluer leur entreprise en SAS (Société par actions simplifiées). "Entourés d'un expert-comptable et d'un avocat, nous continuons à apprendre au fur et à mesure de notre aventure !"

"On fait quoi ici ?"

Toute l'année, des soirées thématiques et des concerts sont organisés à la ferme. "Cet hiver, nous avons aussi imaginé des soirées fromage, se souvient Coraline. Fondues, raclettes… Le public s'est bien prêté au jeu, certaines personnes sont venues en combinaison de ski !" Mais pas besoin d'attendre un de ces événements pour venir découvrir la Ferme de Renouville. Elle est accessible gratuitement au public tous les mercredis et dimanches des vacances scolaires. "Parfois, les gens nous demandent 'On fait quoi ici ?', s'amuse Léo. En journée, on peut simplement se poser au soleil avec un livre pendant que les enfants se font des amis en jouant dehors. La grange accueille des expos photos et nous proposons des boissons chaudes ou fraîches, ainsi que des crêpes et des gaufres." Ateliers photo, cerfs-volants, journée jeux ou chasse au trésor… Vous trouverez bien quelque chose à faire chez Coraline et Léo. Et, qui sait ? Vous serez aussi des gens heureux !

Pratique. fermederenouville.com et coralineetleo.com.