Le tour de France à la voile à Dieppe

Une nouvelle génération de monocoques, plus longs et mieux adaptés au large, est partie de Dunkerque, le 24 juin dernier. C’est un rendez-vous sportif mais aussi festif, avec de nombreuses animations : initiation à la voile (inscription le matin sur le stand région), démonstrations et manipulations de bateaux radiocommandés, construction de bateaux, ateliers et jeux pour les enfants, concerts de musiques actuelles. Il sera possible de visiter l’Etoile Molène, dundee thonier français qui, en 1994, avait participé à la Route du Rhum.



Pratique. 1er juillet, arrivée des bateaux ; 2 juillet, régate dès 10h, retour pontons vers 17h30 ; 3 juillet, régate dès 10h, retour pontons vers 14h, départ des voiliers pour Saint Quay Portrieux à 19h. Village des exposants dieppois et du Tour de France, Quai Henri IV les vendredi et samedi de 11h à 22h, le dimanche 11h à 20h.