Dieppe. Dieppe : les concurrents de la Solitaire Urgo Le Figaro se font attendre

La dernière étape (la 4è) de la Solitaire Urgo Le Figaro 2017 n'aura pas été de tout repos pour les participants. Le départ le 19 juin 2017 de Concarneau (Finistère) avait déjà pris quelques heures de retard faute de vent. Du coup, ce manque de vent sur l'ensemble de l'étape a considérablement rallongé l'épreuve, de presque deux jours.

La Solitaire booste l'économie locale

La ville de Dieppe est en tout cas fin prête pour accueillir les skippers. Le village de la Solitaire est ouvert depuis mardi 20 juin 2017 sur le quai Henri IV. C'est la cinquième année que la cité Ango accueille la course, à l'initiation de la délégation dieppoise de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rouen Métropole. "Un enjeu capital pour l'attractivité du territoire, assure Dominique Garçonnet, le président de la délégation dieppoise de cette CCI, et pour attirer les touristes notamment de la région parisienne. L'événement a également des retombées immédiates : les commerçants, hôteliers et restaurateurs voient leurs chiffres d'affaires augmenter de 25% sur cette période ".

Un week-end de fête à Dieppe

La Solitaire Urgo Le Figaro est organisée tous les deux ans à Dieppe, en alternance avec le tour de France à la voile (qui cette année fait étape dans le port voisin de Fécamp et à Jullouville dans la ville). C'est un week-end de fête qui s'annonce dans la cité Ango, avec vendredi 23 juin 2017 l'arrivée des skippers, étalée sur une bonne partie de la journée. Samedi 24 juin 2017, il s'agira du podium et dimanche 25 juin 2017, les concurrents proposeront une mini régate au bord de la côte. Les visiteurs seront comblés.

