Bonne table à Rouen. Chez Yulin, le chef met l'Asie à l'honneur

Avec sa devanture beige et ses écritures jaunes, le restaurant Chez Yulin se démarque. Dès l'entrée, les odeurs des plats invitent les clients à voyager entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le Vietnam. La décoration est plutôt simple, les murs jaunes font écho aux couleurs de la devanture. Quant aux tables et aux chaises marron et beige, elles offrent à la pièce de la modernité, tout en simplicité.

Un large choix de mets asiatiques

Du côté des entrées, des gyozas japonais, des raviolis typiques, mais aussi du wakamé, une sorte de salade d'algues, sont à la carte. En plat, difficile de faire son choix parmi les différentes spécialités entre les fondues japonaises ou coréennes au bœuf ou au poisson. S'ajoutent à cela les vermicelles de riz, les bibimbaps coréens et japonais, les crevettes sautées et le poulet pimenté. Quant aux desserts, on retrouve des dorayakis, une sorte de pancake japonais fourré à la pâte de haricot rouge, ou des nougats asiatiques. Lors de mon passage, j'ai choisi en plat des nouilles udon japonaises sautées avec du bœuf et des oignons à 11,50 euros. Un bon rapport quantité prix. L'équilibre des saveurs est, lui aussi, bien maîtrisé.

Nouilles udon sautées avec du bœuf.

Pour finir sur une note sucrée, j'ai opté pour des perles coco à 3,80 euros, une valeur sûre et réconfortante avec ce dessert à base de farine de riz gluant chinois garni d'une pâte de haricot mungo, le tout saupoudré de noix de coco râpée. Chez Yulin, c'est une cuisine de partage. Le responsable Chunming Yu sait de quoi il parle. Il est chef depuis 30 ans. "J'ai travaillé au Japon et en Corée, alors je connais bien ces spécialités." Pour lui, ce mélange de cultures est une évidence. "À Rouen, il y a beaucoup de restaurants européens. Je souhaitais ouvrir une adresse typiquement asiatique." Récemment, il a même ouvert un autre restaurant, uniquement chinois cette fois-ci, en référence à ses origines, au 3 rue Maladrerie à Rouen.

Pratique. 35 rue du Vieux-Palais, 02 35 07 76 77, Ouvert de 12 heures à 14 h 30 et de 19 heures à 22 h 30.