La plage s’invite à Rouen

Rouen a pris des airs de station balnéaire. Entre les ponts Corneille et Boieldieu, les quais bas rive gauche ont été ensevelis sous 1450 tonnes de sable : une plage artificielle de 300 mètres de long est née. “Rouen sur mer” s’ouvre à tous, des chaises roulantes adaptées au sable sont mises à disposition des personnes handicapées. Que l’on préfère le farniente ou le sport, chacun y trouve son bonheur. De nouvelles disciplines apparaissent, telles que l’aviron, la boxe, le dragon boat, l’escalade/ tyrolienne. De petits ateliers sur le thème des Vikings, un concours de sculpture sur sable, et des initiations sont organisés pour les enfants. Les incriptions se font sur place, le jour même. “Rouen sur mer” c’est aussi des animations culturelles, avec “Marjolaine la magicienne” les 2 et 10 juillet, Triskel, spectacle de cirque le 17 juillet, 15h, les ateliers funambules les 2, 3, 9, 10 juillet de 14h à 20h, etc.



Pratique. Rouen sur mer, jusqu’au 24 juillet, tous les jours de 11h à 20h, le lundi de 14h à 20h, les vendredi et samedi jusqu’à 23h. Les vendredis, 18h, cours de salsa, puis concerts de Vamoaya, Calle et Guarapo ; les samedis, place aux DJ et au dance floor. Toute la programmation est sur www.rouensurmer.fr

(Photo Arnaud Bertereau)