L'agglomération caennaise possède un nouveau centre d'examen du permis de conduire depuis le mois de septembre. Le préfet de région Christian Leyrit et le maire de Carpiquet l'ont inauguré mercredi 30 septembre en compagnie des acteurs qui participent au bon déroulement des épreuves théoriques et pratiques pour l'obtention du petit papier rose.

Ce nouveau centre, situé non loin de l'aéroport de Caen-Carpiquet accueillera tous les caennais et habitants de l'agglomération. Ils seront 700 candidats par mois à passer les épreuves théoriques et pratiques du permis B. Le taux de réussite du département à cet examen atteint les 55%, un chiffre proche de la moyenne nationale.



