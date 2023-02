Consommation. Ne mangez pas ces saucisses, elles peuvent contenir des salmonelles

Ouvrez votre frigo et regardez si vous n'avez pas acheté récemment des chipolatas vendues par Intermarché. Le lot portant le numéro J30370568 et le code-barres 3250392334710 (chipolatas supérieures, - 25 % de sel) fait l'objet d'un rappel, comme l'indique le site Rappel Conso. Certaines de ces saucisses de la marque Jean Rozé pourraient contenir des salmonelles.

Plus précisément, ces chipolatas sont vendues par six, dans des sachets de 300 g. Le lot a été commercialisé entre le jeudi 9 et le lundi 13 février, avec une date limite de consommation au 20 février. En cas de présence de salmonelles, leur consommation peut entraîner des diarrhées, des vomissements, de maux de tête. Ces symptômes apparaissent généralement entre 6 et 72 heures après la consommation des chipolatas. Ils peuvent être plus forts chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.

Si vous en avez mangé, consultez votre médecin traitant. En l'absence de symptômes dans les sept jours après leur consommation, il n'y a plus d'inquiétude à avoir.