Cinéma. Qu'est-ce que la démence fronto-temporale, la maladie dont souffre Bruce Willis ?

Au printemps 2022, la famille de Bruce Willis annonçait que l'acteur américain souffrait d'une aphasie, un trouble de la communication causé par des lésions cérébrales. Il mettait alors un terme à sa carrière. Dans un communiqué publié jeudi 16 février, ses proches ont révélé que son état a évolué : Bruce Willis, âgé de 67 ans, souffre de démence fronto-temporale. "C'est une maladie cruelle dont beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler et qui peut frapper n'importe qui", indique la famille.

Qu'est-ce que la démence fronto-temporale, ou DFT ?

C'est une forme rare de démence qui touche le plus souvent des personnes âgées de 45 à 65 ans. Apparentée à la maladie d'Alzheimer, la DFT concerne les régions frontales (responsables de la coordination motrice volontaire et du langage) et temporales (responsables notamment de l'audition, l'odorat et du goût) du cerveau. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent présenter des troubles de la mémoire, des changements de comportement, ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir. Les patients prennent alors moins d'initiatives dans leur vie quotidienne, ont moins de motivation ou de projets, et perdent leur intérêt pour leurs activités antérieures. À l'inverse de la maladie d'Alzheimer, la mémoire est relativement préservée, notamment au début de la maladie.

"Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour la maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir", ajoute la famille dans le communiqué. Des symptômes peuvent toutefois être atténués par des thérapies non médicamenteuses.