Le Chenevis voit la vie en bio

Rue aux Ours, impossible de rater la devanture chamarrée, un brin “ethnique”, du Chenevis, restaurant bio et fier de l’être. Dans la salle principale, on découvre une décoration zen, des tables à mosaïques et des touches colorées. Au fond, un patio et une terrasse en bois, autour de petits points d’eau, complètent le tableau. Charmant.



Mais que trouve-t-on dans l’assiette ? Place aux choses sérieuses. Les carnivores et autres amateurs de viandes grasses se sentiront peut-être un peu frustrés, mais la carte a le mérite de l’originalité. Algue, graines, tampeh et soja sont les stars du menu. Je me laisse tenter par le plat du jour : un steack de thon cuisiné à la crème de soja et au wasabi, joliment servi au côté d’un lit de salade, de riz complet et de petits légumes poêlés. Le résultat est très convaincant, la chair du poisson délicieuse, parfaitement relevée. Une réussite qui ne laisse qu’un seul petit regret : on aurait aimé une assiette plus généreuse ! Ma voisine de table, elle, a été charmée par les crevettes sauvages et leur sauce au lait de coco.



La carte des desserts propose quant à elle quelques classiques : tarte au citron, aux fruits rouges ou moelleux au chocolat. J’opte pour celui-ci, servi avec une petite tasse de crème anglaise aérienne. Une touche finale sucrée et idéale. Avec le café, la note me revient à un peu plus de 15 €. Une bonne adresse.



Pratique. Le Chenevis, 43 Rue aux Ours, à Rouen. Tél. 02 32 10 09 23.