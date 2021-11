Linde : les bienfaits du CO2 !

Le groupe Linde, qui exploite le dioxyde de carbone, vient d’ouvrir, après un an de travaux, une unité de valorisation s’étendant sur 0,7 hectare, dans la zone sud du site GPN de Grand-Quevilly. “Nous nous sommes installés là où se trouve notre matière première”, explique Alain Angelini, un des responsable du groupe. L’élaboration d’engrais par GPN entraîne en effet la fabrication d’excédents de CO2 brut, base des activités de Linde. Cette unité produit 206 tonnes de CO2 liquide, par jour.

Une fois purifié et transformé, le CO2, qu’il soit liquide, solide ou gazeux, sert dans des secteurs très divers comme l’agroalimentaire ou la pharmacie.



Utilisation multiple

Il est utilisé pour la surgélation, ainsi que pour le conditionnement de produits frais. Sous forme de glace carbonique, il permet de conserver les vaccins ou les tissus humains. A l’état gazeux, il est utilisé dans le traitement de l’eau ou encore en œnologie, pour ralentir le processus de fermentation et éviter l’oxydation des vins. Enfin, mis sous pression, il permet de nettoyer les tissus sans les abîmer.